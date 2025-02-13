Сегодня, 13 февраля, исполняется ровно 2 года, как погиб на СВО Шкодинский Александр Николаевич. Все кто знал его, помяните добрым словом.
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Сегодня, 13 февраля, исполняется ровно 2 года, как погиб на СВО Шкодинский Александр Николаевич. Все кто знал его, помяните добрым словом.