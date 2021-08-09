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Уральский полпред собрался уйти в отпуск из-за выборов

Уральский полпред собрался уйти в отпуск из-за выборов

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев уйдет в отпуск перед выборами Полномочный представитель российского президента в УрФО Владимир Якушев намерен в ближайшее время уйти в отпуск, поскольку принимает участие в выборах в Государственную Думу.

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