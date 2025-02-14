Великобритания расширила список антироссийских санкций

Великобритания расширила перечень антироссийских санкций, добавив в него предпринимателя Артема Чайку, директора Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) Владимира Селина и замминистра обороны РФ Павла Фрадкова.
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