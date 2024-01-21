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Лидер ЛДПР Слуцкий: Ленина нужно захоронить рядом с матерью

Лидер ЛДПР Слуцкий: Ленина нужно захоронить рядом с матерью

Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий высказал мнение, что Владимира Ленина необходимо захоронить, поскольку он сам хотел быть похоронен рядом с матерью.

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Комментарии
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G
GISMbICH
Захоронение под землёй подразумевает разложение тела, переработка биоматериала бактериями до простых веществ. Это естественно, это нормально. В этом смысле тело Ленина хоронить безполезно, что оно лежит в зиккурате, что оно будет лежать под землёй накачанное всякой химией так, что ни одна бактерия за это дело не возьмётся. Тело Ленина нужно кремировать, и получившийся прах уже захоронить там, где он сам завещал.
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