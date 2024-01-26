Госдума приняла в первом чтении проекты законов о запрете треш-стримов

На заседании Госдумы РФ 25 января приняты в первом чтении законопроекты о запрете треш-стримов. Как сообщил спикер ГД РФ Вячеслав Володин, сейчас ради заработка люди снимают и размещают ролики о том, как издеваются над другими людьми или животными, что порождает жестокость в обществе.