Госдума приняла в первом чтении проекты законов о запрете треш-стримов

На заседании Госдумы РФ 25 января приняты в первом чтении законопроекты о запрете треш-стримов. Как сообщил спикер ГД РФ Вячеслав Володин, сейчас ради заработка люди снимают и размещают ролики о том, как издеваются над другими людьми или животными, что порождает жестокость в обществе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии