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Писатель Беседин представил главные события недели в беседе Платона и Сократа

Платон и Сократ подвели итоги недели. Записал Платон Беседин. Далее — прямая речь. Платон: Что ж, мой друг Сократ, после некоторого перерыва мы вновь встречаемся здесь, обозревая мир на 360 градусов, чтобы говорить о главном.

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