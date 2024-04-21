Писатель Беседин представил главные события недели в беседе Платона и Сократа

Платон и Сократ подвели итоги недели. Записал Платон Беседин. Далее — прямая речь. Платон: Что ж, мой друг Сократ, после некоторого перерыва мы вновь встречаемся здесь, обозревая мир на 360 градусов, чтобы говорить о главном.