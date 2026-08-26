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В Виноградовском округе в ближайшее время начнет работу местное отделение Ассоциации ветеранов СВО

В Виноградовском округе в ближайшее время начнет работу местное отделение Ассоциации ветеранов СВО

Новую структуру возглавит участник специальной военной операции Павел Борисов. Ключевые вопросы организации деятельности муниципального отделения стали главной темой рабочей встречи с участием председателя областного Собрания депутатов Екатерины Прокопьевой, первого заместителя председателя правительства региона Дмитрия Рожина, исполнительного директора регионального отделения Ассоциации Владимира Кипаева и ветерана СВО, выпускника кадровой программы «Защитники.

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