В Хабаровском крае объявили штормовое предупреждение

Мощный циклон приближается к Хабаровскому краю. Согласно информации, полученной из Дальневосточного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 11 по 13 августа ожидается значительное ухудшение погодных условий на территории этого региона.
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