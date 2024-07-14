Маск потребовал отставки главы Секретной службы США после покушения на Трампа

Американский предприниматель, мультимиллиардер и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск потребовал, чтобы глава Секретной службы США подал в отставку после покушения на экс-главу Белого дома Дональда Трампа на предвыборном митинге в Пенсильвании.