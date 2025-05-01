Внезапный удар ВСУ по тылам России вызвал тревогу, фронт полыхает в трёх местах: Карта специальной военной операции на Украине на 1 мая 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваРоссийские регионы вновь под огнём — враг резко активизировался на нескольких направлениях.