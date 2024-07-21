Убийство Фарион: реакция, версии и предлог к эскалации. Главное на Украине на утро 20 июля

НП

Наталья Павлова

Ну прибили токсичную Фарион, прибили и прибили... зачем так много внимания этой ведьме? Кто бы это не сделал, он оказал огромную услугу прежде всего Украине. Всю бы хохляцкую фашистскую шайку вслед за ней... Поджидает уже, поди...