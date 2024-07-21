Убийство Фарион: реакция, версии и предлог к эскалации. Главное на Украине на утро 20 июля

© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ірина Фаріон Вчера 47K прочитали Вечером 19 июля во Львове стреляли в филолога, бывшего народного депутата Ирину Фарион.
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