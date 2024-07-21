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МОЯ СТРАНА

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Убийство Фарион: реакция, версии и предлог к эскалации. Главное на Украине на утро 20 июля

Убийство Фарион: реакция, версии и предлог к эскалации. Главное на Украине на утро 20 июля

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Комментарии
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НП
Наталья Павлова
Ну прибили токсичную Фарион, прибили и прибили... зачем так много внимания этой ведьме? Кто бы это не сделал, он оказал огромную услугу прежде всего Украине. Всю бы хохляцкую фашистскую шайку вслед за ней... Поджидает уже, поди...
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15 час.

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