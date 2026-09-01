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Царьград

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Нимайер предупредил Мерца: не обвиняй Россию в инциденте с БПЛА

Нимайер предупредил Мерца: не обвиняй Россию в инциденте с БПЛА

Канцлер Германии Фридрих Мерц, в координации с ЕС и НАТО, готовит обвинения против России в связи с инцидентом 5 августа с БПЛА в аэропорту Лейпцига.

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