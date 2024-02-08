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Депутаты отозвали подписи под проектом о призывном возрасте для новых россиян после критики Володина

Депутаты отозвали подписи под проектом о призывном возрасте для новых россиян после критики Володина

Российские депутаты предложили увеличить призывной возраст до 50 лет для мужчин, вступивших в гражданство РФ, поскольку многие из них уклоняются от постановки на воинский учет, что особенно актуально во время СВО.

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