Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Осенний «самолётопад» стал кошмаром для ВСУ и Залужного

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Bulgarian Military: у украинцев осталось не больше двух десятков МиГ-29 Константин Ольшанский На фото: истребитель МиГ 29 ВВС Украины (Фото: Михаил Почуев/ТАСС) В октябре в небе над зоной СВО значительно активизировались воздушные бои, пишет военный эксперт Бойко Николов, главный редактор влиятельного оборонного издания Bulgarian Military.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Но в &quot;повестке дня&quot; у бандерлохов, очередная мрия об очередной вундервафле - именно F-16!! Вот так его хотят, что аж кушать не могут... и наступать то же.
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