Продолжил наглеть после скандала: выброшенный из Белого дома Зеленский снова наехал на Трампа

KP.RU:Комсомольская правда После скандала с Трампом Зеленский улетел в теплые дружеские объятия - в Лондон REUTERS После скандала с Трампом Зеленский улетел в теплые дружеские объятия - в Лондон, где 2 марта пройдет саммит европейской верхушки по Украине.
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