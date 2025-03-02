Продолжил наглеть после скандала: выброшенный из Белого дома Зеленский снова наехал на Трампа

KP.RU:Комсомольская правда После скандала с Трампом Зеленский улетел в теплые дружеские объятия - в Лондон REUTERS После скандала с Трампом Зеленский улетел в теплые дружеские объятия - в Лондон, где 2 марта пройдет саммит европейской верхушки по Украине.