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Продолжил наглеть после скандала: выброшенный из Белого дома Зеленский снова наехал на Трампа

Продолжил наглеть после скандала: выброшенный из Белого дома Зеленский снова наехал на Трампа

KP.RU:Комсомольская правда После скандала с Трампом Зеленский улетел в теплые дружеские объятия - в Лондон REUTERS После скандала с Трампом Зеленский улетел в теплые дружеские объятия - в Лондон, где 2 марта пройдет саммит европейской верхушки по Украине.

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Комментарии
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Лариса Кирюхина
Он  (Зеля) не ведает .что творит. До чего доводит вседозволенность. Ему в США руки целовали...Тьфу!!!!!
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6 час.
igor kim
Он все ведает. Украинцев и русских уничтожает и за это ему гарантирована помощь стран НАТО.
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6 час.
ninikooo Митусова
Два сапога- пара, оба непредсказуемые
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4 час.
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