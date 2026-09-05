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Нижегородская правда

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В Нижнем Новгороде стартовал ремонт рухнувшего потолка в доме на Светлогорской

В Нижнем Новгороде стартовал ремонт рухнувшего потолка в доме на Светлогорской

Подрядчик начал ремонт в одной из квартир дома №1Б на улице Светлогорской. Об этом сообщили в АО «ДК Советского района».

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