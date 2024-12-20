«Посмотрел на пятую точку девушки. А я только родила, плюс 30 кило!»: жена Соболева о том, как он ее обидел

Илья Соболев много лет женат на Наталье. Супруги счастливы в браке и воспитывают троих детей. Однако даже в их примерной семье случаются недопонимания.
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