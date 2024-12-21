Тело обнаружил жилец дома: появились первые фото с места трагедии Яниса Тиммы

В Москве обнаружили тело 32-летнего баскетболиста Яниса Тиммы, бывшего мужа певицы Анны Седоковой. Молодой мужчина был найден без сознания в хостеле, расположенном в пятиэтажке, неподалеку от района проживания его экс-супруги.
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