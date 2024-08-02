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Возросло число погибших при обрушении дома в Нижнем Тагиле

Возросло число погибших при обрушении дома в Нижнем Тагиле

Тела четырёх погибших уже извлекли из-под обломков.Pr Scr t.me/mchs_official--> Число жертв обрушения жилого дома после взрыва газа в Нижнем Тагиле увеличилось до четырёх человек, сообщает 2 августа пресс-служба МЧС России.

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