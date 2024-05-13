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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Калешин о новом стадионе «Алании»: «В августе‑ноябре будет все готово. Не утверждаю, проблемы тоже есть. Вся республика ждет» 

В текущем сезоне «Алания» проводит домашние матчи в Грозном. — Каково команде с такими традициями играть при малом количестве зрителей? — «Алания» — главная команда в республике, это религия региона.

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