Два литературных конкурса, детский и взрослый, открыли приём работ. Для взрослых писателей и поэтов - конкурс «Уральский книгоход».
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Два литературных конкурса, детский и взрослый, открыли приём работ. Для взрослых писателей и поэтов - конкурс «Уральский книгоход».
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