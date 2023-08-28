Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Зоя Копань
    Ублюдок, верёвка по нем плачет!На Украине пытают...
  • Михаил Новиков
    Конечно понятно что у хохлов кризис кадров, но буданов - это амбициозный недоумок, а это худшее сочетание для любого....На Украине пытают...
  • Jubar
    Турецкий политик:...

Китай показал два варианта модернизации истребителя Су-27

Китай показал два варианта модернизации истребителя Су-27

НОАК на Южном театре провела учения по нанесению морского удара и воздушному бою с участием недавно усовершенствованных истребителей, действующих с неназванного островного аэродрома.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх