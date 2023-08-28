Китай показал два варианта модернизации истребителя Су-27

НОАК на Южном театре провела учения по нанесению морского удара и воздушному бою с участием недавно усовершенствованных истребителей, действующих с неназванного островного аэродрома.
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