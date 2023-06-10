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Крым 24

Крым 24

⏺В Карантинной бухте Севастополя восстанавливают штольни для укрытия населения Как сообщили в департаменте общественной безопасности города, уже расчистили пути подхода к штольням, разблокировали входные двери и провели анализ состава воздуха.

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