Коуз-плейинг: попытка развести бывшего на помощь после расставания

Коуз-плейинг это термин на молодёжном сленге, обозначающий ситуацию, при которой человек вышел из отношений, нередко с игнорированием и неожиданным исчезновением, но спустя некоторое время объявился с целью получить что-то полезное для себя от бывшего.
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