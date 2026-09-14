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Стартап испытaет складной теплозащитный экран для возвращения грузов из космоса

Стартап испытaет складной теплозащитный экран для возвращения грузов из космоса

Аппарат запустят на геофизической ракете RH-300. Главной задачей миссии станет проверка теплозащитного экрана, который перед запуском складывается до диаметра 25 см, а перед входом в атмосферу должен раскрыться до одного метра.

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