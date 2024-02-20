Путин заявил, что нам нужны мигранты с высоким интеллектом и квалификацией

«Нам нужно … чтобы к нам на постоянное жительство, на работу, на жительство вообще приезжали люди с высоким уровнем интеллекта и квалификации», – заявил президент на форуме Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени» (цитата по ТАСС).