В Крыму подготовят иск к Украине об ущербе за "языковую блокаду"

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Государственный совет Крыма по обращению общественных организаций подготовит судебный иск о взыскании с Украины ущерба за ущемление прав русскоязычных жителей полуострова в период его нахождения под юрисдикцией Киева.