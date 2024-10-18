В Крыму подготовят иск к Украине об ущербе за "языковую блокаду"

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Государственный совет Крыма по обращению общественных организаций подготовит судебный иск о взыскании с Украины ущерба за ущемление прав русскоязычных жителей полуострова в период его нахождения под юрисдикцией Киева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии