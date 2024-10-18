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Лента новостей Крыма

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В Крыму подготовят иск к Украине об ущербе за "языковую блокаду"

В Крыму подготовят иск к Украине об ущербе за "языковую блокаду"

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Государственный совет Крыма по обращению общественных организаций подготовит судебный иск о взыскании с Украины ущерба за ущемление прав русскоязычных жителей полуострова в период его нахождения под юрисдикцией Киева.

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