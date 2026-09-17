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Царьград

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FT: Германия отвергла ускоренное членство Канады в ЕС

FT: Германия отвергла ускоренное членство Канады в ЕС

Германия против ускоренного присвоения Канаде статуса ассоциированного члена ЕС, сообщает FT. Инициатива Урсулы фон дер Ляйен вызвала овации в Европарламенте, но встретила сдержанную реакцию в Берлине и других столицах ЕС.

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