FT: Германия отвергла ускоренное членство Канады в ЕС

Германия против ускоренного присвоения Канаде статуса ассоциированного члена ЕС, сообщает FT. Инициатива Урсулы фон дер Ляйен вызвала овации в Европарламенте, но встретила сдержанную реакцию в Берлине и других столицах ЕС.