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Жительница Уфы отсудила у коммунальщиков 100 тысяч рублей

Жительница Уфы отсудила у коммунальщиков 100 тысяч рублей

В 2019 году жительница Уфы, идя по тротуару на улице Мира, получила травму от упавшей ветки тополя. Женщине диагностировали закрытый перелом ключицы, после чего пострадавшая направила иск в суд, требуя компенсации за причиненный вред здоровью.

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