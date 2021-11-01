Жительница Уфы отсудила у коммунальщиков 100 тысяч рублей

В 2019 году жительница Уфы, идя по тротуару на улице Мира, получила травму от упавшей ветки тополя. Женщине диагностировали закрытый перелом ключицы, после чего пострадавшая направила иск в суд, требуя компенсации за причиненный вред здоровью.