Как правильно подготовиться к онлайн-совещанию, если вы на удалёнке?

Советы от бизнес-психолога, которые пригодятся тем, кто работает дистанционно.Маргарита БогдановаБизнес-психолог, клинический психолог В первые месяцы пандемии, когда сотрудники стали массово переходить на дистанционку, было немало забавных историй.