Зрители годами считали звезду «Невского» загадочным одиночкой. А дома его давно ждут жена старше на 11 лет и две дочери

Антон Васильев давно привык к тому, что зрители видят в нём прежде всего Павла Семёнова из «Невского»: жёсткого, сдержанного, немногословного.
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