Омбудсмен рассказала о формировании списков на обмен пленными с Украиной

Омбудсмен Потяева: В списках на обмен пленными с Украиной есть военные из Москвы Московский омбудсмен Татьяна Потяева заявила, что сейчас идет формирование списков на обмен пленными с Украиной по итогам переговоров в Стамбуле.
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