Как превратить бизнес-план в магнит для инвестиций: разбор ошибок и работающие стратегии

Каждый раз, когда я открываю очередной бизнес-план, присланный на конкурс или в акселератор, я задаю себе один и тот же вопрос: захочет ли инвестор дочитать это до конца? Чаще всего ответ очевиден уже на третьей странице — нет.
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