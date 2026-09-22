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Как превратить бизнес-план в магнит для инвестиций: разбор ошибок и работающие стратегии

Как превратить бизнес-план в магнит для инвестиций: разбор ошибок и работающие стратегии

Каждый раз, когда я открываю очередной бизнес-план, присланный на конкурс или в акселератор, я задаю себе один и тот же вопрос: захочет ли инвестор дочитать это до конца? Чаще всего ответ очевиден уже на третьей странице — нет.

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