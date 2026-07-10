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Газета.ру

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Daily Star: из-за аномальной жары пляжам Британии угрожает плотоядная бактерия

Daily Star: из-за аномальной жары пляжам Британии угрожает плотоядная бактерия

Пляжам Британии угрожает плотоядная бактерия, пишет Daily Star. Как пишут СМИ, аномальная летняя жара в Европе привела к рекордному потеплению прибрежных вод, что спровоцировало всплеск численности опасной бактерии Vibrio vulnificus, известной как "плотоядная".

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