Daily Star: из-за аномальной жары пляжам Британии угрожает плотоядная бактерия

Пляжам Британии угрожает плотоядная бактерия, пишет Daily Star. Как пишут СМИ, аномальная летняя жара в Европе привела к рекордному потеплению прибрежных вод, что спровоцировало всплеск численности опасной бактерии Vibrio vulnificus, известной как "плотоядная".
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