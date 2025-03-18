Кибермошенники начали охоту на россиян, которые ищут новую работу

Новой мишенью кибермошенников стали россияне, которые ищут работу. Под предлогом заполнения анкеты злоумышленники угоняют их аккаунты в мессенджерах, далее рассылают контактам троян, через который получают доступ к личным данным и выводят деньги со счетов.