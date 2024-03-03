Турецкий бизнес готов судиться с чиновниками США

США продолжают давить на турецкий бизнес, который занимается торговлей с Россией. По данным газеты Aydınlık, американские дипломаты угрожают турецким компаниям и банкам, если те будут продолжать работать с российскими партнерами.
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