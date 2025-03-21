С помощью мер господдержки предприниматели региона наращивают продажи на маркетплейсах и экспортируют свои товары

<p> Более 250 малых и средних предприятий в Ивановской области в 2024 году воспользовались поддержкой центра «Мой бизнес» в продвижении своей продукции на маркетплейсах, сертификации товаров и регистрации брендов.
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