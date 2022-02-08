«Спрашивала про белый порошок»: Виктория Боня рассказала на всю страну, что Ксения Собчак – наркоманка

Ксения Собчак и Виктория Боня публично издеваются друг над другом уже не первый год. На этот раз причиной скандала стало то, что Виктория активно продвигает в Сети кактус Сан-Педро, который признан на территории нашей страны наркотическим веществом.
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