Атаки беспилотников в ДНР привели к гибели двух мирных жителей и многочисленным ранениям

В Донецкой Народной Республике 16 июля были проведены атаки украинских беспилотников, в результате которых погибли два человека, среди них мужчина на промышленном предприятии в Никитовском районе Горловки, и еще один при ударе по грузовику на трассе Донецк-Горловка в Ясиноватском округе.