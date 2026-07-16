Атаки беспилотников в ДНР привели к гибели двух мирных жителей и многочисленным ранениям

В Донецкой Народной Республике 16 июля были проведены атаки украинских беспилотников, в результате которых погибли два человека, среди них мужчина на промышленном предприятии в Никитовском районе Горловки, и еще один при ударе по грузовику на трассе Донецк-Горловка в Ясиноватском округе.
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