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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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´Моя малая родина - город Бобруйск´.

´Моя малая родина - город Бобруйск´.

В соответствии с годовым планом на 2023/2024 учебный год в ГУО ´Детский сад № 79 г. Бобруйска´ прошла выставка плакатов, рисунков, стенгазет совместного творчества воспитанников и родителей (законных представителей) ´Моя малая Родина´У каждого человека есть место на земле, где он родился и вырос, где живет и радуется жизни.

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