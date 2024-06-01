´Моя малая родина - город Бобруйск´.

В соответствии с годовым планом на 2023/2024 учебный год в ГУО ´Детский сад № 79 г. Бобруйска´ прошла выставка плакатов, рисунков, стенгазет совместного творчества воспитанников и родителей (законных представителей) ´Моя малая Родина´У каждого человека есть место на земле, где он родился и вырос, где живет и радуется жизни.