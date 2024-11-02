Риск дальнейшего снижения рынка сохраняется

Шестидневная рабочая неделя на российском рынке подходит к концу. Пятницу, 1 ноября, основные индикаторы закрыли ростом: индекс МосБиржи прибавил 0,57%, до 2574,71 пункта, РТС укрепился на 0,14%, до 832,4 пункта.
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