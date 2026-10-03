Кирилл Пригода занял третье место на этапе Кубка мира в Баку

Российский пловец Кирилл Пригода занял третье место на дистанции 200 метров брассом на первом этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде в Баку с результатом 2 минуты 2,42 секунды.
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