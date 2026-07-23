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Аргументы недели

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Петербуржец добился сохранения прожиточного минимума при взыскании долга

Петербуржец добился сохранения прожиточного минимума при взыскании долга

Прокуратура Приморского района Санкт-Петербурга восстановила права пенсионера на сохранение прожиточного минимума при взыскании долга.

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