Украина признала превосходство России: причины и последствия

«Превосходство российского государства признано на Украине» Киевские власти столкнулись с проблемой неадекватной реакции на современные вызовы и втянуты в коррупционные скандалы, сообщает украинский портал Zaxid.
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