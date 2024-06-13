Венгрия отказывается участвовать в миссиях НАТО на Украине Ирэн ОрлонскаяВ недавних событиях, произошедших в Венгрии, было принято решение об исключении участия страны в расширении миссии НАТО на Украине.
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