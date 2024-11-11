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Россияне массово едут отдыхать в Крым. Чем полуостров привлекает туристов осенью?

Россияне массово едут отдыхать в Крым. Чем полуостров привлекает туристов осенью?

Лето давно закончилось, но это вовсе не означает, что курортная жизнь в России встала на паузу. В межсезонье Крым предлагает широкий выбор оздоровительного туризма — тот случай, когда пляжный отдых можно заменить заботой о себе.

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