Результаты опроса Яны Поплавской по Ленину, говорящие сами за себя

Александр Веревкин

Автор статьи просто невежественный хам! Центр некротики в сердце Москвы ещё проявит себя. Это как ельцин-центр, только более глобальный поглотитель человеческой энергии, передающий её демиургу. Пока Ленин в мавзолее, человек будет оставаться пищей для СС, банальной тупой жратвой. К великому сожалению масса людей не понимает, что уважать свою историю, сохранять памятники, чтить своих предков, с одной стороны и захоронение неупокоенного тела, ставшего накопителем и генератором некротических сил, - не одно и то же. Кто знает, сколько углов у зикурата, и почему их именно столько?.. Это сильнейшая и очень тёмная магия. Это всё равно что построить детский сад над братской могилой насильственно убиенных. Вот потому-то Россия всё время находится под бесами.