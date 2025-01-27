Окно в историю Ну и чтобы окончательно закрыть тему выноса из Мавзолея тела Ленина и его захоронения, чего так желает российская актриса Яна Поплавская, привожу скрин с результатами опроса, который она сама же и запустила на своём Телеграм-канале.
Результаты опроса Яны Поплавской по Ленину, говорящие сами за себя
Комментарии
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Александр Веревкин
Автор статьи просто невежественный хам! Центр некротики в сердце Москвы ещё проявит себя. Это как ельцин-центр, только более глобальный поглотитель человеческой энергии, передающий её демиургу. Пока Ленин в мавзолее, человек будет оставаться пищей для СС, банальной тупой жратвой. К великому сожалению масса людей не понимает, что уважать свою историю, сохранять памятники, чтить своих предков, с одной стороны и захоронение неупокоенного тела, ставшего накопителем и генератором некротических сил, - не одно и то же. Кто знает, сколько углов у зикурата, и почему их именно столько?.. Это сильнейшая и очень тёмная магия. Это всё равно что построить детский сад над братской могилой насильственно убиенных. Вот потому-то Россия всё время находится под бесами.
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57 мин.
Владимир Тамбасов
Вот кем бы все были без Ленина!!!
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51 мин.
Александр Рожков
Троих россиян осудили за попытку возрождения Советского Союза https://tutveseluha.mirtesen.ru/blog/43887606034/Troih-rossiyan-osudili-za-popyitku-vozrozhdeniya-Sovetskogo-Soyu?utm_referrer=mirtesen.ru
Троих россиян осудили за попытку возрождения Советского Союза
Будь в курсе✴ - МирТесен
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13 мин.
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