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"Известия": производители просят исключить из параллельного импорта производимые в РФ товары

"Известия": производители просят исключить из параллельного импорта производимые в РФ товары

Ассоциация крупных международных производителей различных товаров "Русбренд" на правило в Минпромторг РФ предложении исключить косметику, парфюмерию, моющие средства и принадлежности для кофе из списка товаров, разрешенных для параллельного импорта.

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