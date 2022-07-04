"Известия": производители просят исключить из параллельного импорта производимые в РФ товары

Ассоциация крупных международных производителей различных товаров "Русбренд" на правило в Минпромторг РФ предложении исключить косметику, парфюмерию, моющие средства и принадлежности для кофе из списка товаров, разрешенных для параллельного импорта.
Ассоциация крупных международных производителей различных товаров "Русбренд" на правило в Минпромторг РФ предложении исключить косметику, парфюмерию, моющие средства и принадлежности для кофе из списка товаров, разрешенных для параллельного импорта.
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