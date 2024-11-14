Детям о безопасности 🔥В преддверии зимы сотрудники Филоновского опорного поста пожарной части № 71 провели важную профилактическую беседу с воспитанниками детского сада.
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Детям о безопасности 🔥В преддверии зимы сотрудники Филоновского опорного поста пожарной части № 71 провели важную профилактическую беседу с воспитанниками детского сада.