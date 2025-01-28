Арктика: где находится на карте и чем отличается от Антарктики

Что такое Арктика Где находится Освоение Природа Арктика и Антарктика Интересные факты Что такое Арктика Фото: Jane Rix/Shutterstock/FOTODOM А́рктика — единый физико-географический район Земли, примыкающий к Северному полюсу Арктика — это район Земли, который примыкает к Северному полюсу.