Арктика: где находится на карте и чем отличается от Антарктики

Что такое Арктика Где находится Освоение Природа Арктика и Антарктика Интересные факты Что такое Арктика Фото: Jane Rix/Shutterstock/FOTODOM А́рктика — единый физико-географический район Земли, примыкающий к Северному полюсу Арктика — это район Земли, который примыкает к Северному полюсу.
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